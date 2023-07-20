"Якір змін": проросійську главу Гагаузії привели до присяги з порушеннями та дивними заявами

У Молдові під час церемонії інавгурації нової голови регіону від проросійської партії "Шор" Євгенії Гуцул було порушено кілька процедур.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час складання присяги Гуцул не поклала руку на Конституцію. Голова Народних зборів Гагаузії Дмитрій Константинов був змушений втрутитися, взяв руку Гуцул і поклав на Конституцію.

Крім того, після закінчення читання присяги Гуцул поцілувала лише прапор Гагаузької автономії, не ставши цілувати прапор Молдови, повідомляє deschide.md. Це не було порушенням певних законодавчих норм, але було сприйняте у Молдові як прояв неповаги.

Між тим, відбулося також порушення норм, дотримання яких робить присягу легітимною. За даними nokta.md, на заході також не було представників Апеляційної палати, які затвердили результати виборів.

Згідно зі Статутом Гагаузії, присяга складається "в урочистій обстановці на спеціальному засіданні Народних зборів і Трибуналу Гагаузії (Апеляційної палати Гагаузії. – Ред.)"

Наразі невідомо, чи стане це підставою для оскарження законності інавгурації.

Як було наперед відомо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан і президентка Мая Санду проігнорували інавгурацію Гуцул. Однак, несподівано для оглядачів, на церемонії була відсутня попередниця Гуцул на посаді голови Гагаузії Ірина Влах.

Водночас під час церемонії прозвучало кілька дивних заяв, зокрема сама Гуцул проголосила: "Розвиток у регіоні не зупиниться, а буде якорем змін у Республіці Молдова".

Спікер Народних зборів Гагаузії Дмитрій Константинов, вітаючи Гуцул зі вступом на посаду, сказав такі дивні слова: "Башкан (голова регіону. – Ред.) повинна... захистити нашу Гагаузію, наш статус, захистити ті законні віднімання від нас, які Молдова з кожним роком урізає від нас".

Пішовши зі сцени, Євгенія Гуцул не знайшла часу для присутніх на інавгурації людей, а також відмовилась відповідати на запитання журналістів.

Серед гостей був присутній популярний турецький актор Бурак Озчивіт, який також виступив із короткою промовою. Після інавгурації відбувся концерт із феєрверками, на якому виступив один з популярних турецьких виконавців Мустафа Сандал.

Нагадаємо, Апеляційна палата у Комраті 22 травня визнала перемогу кандидатки від проросійської партії "Шор" Євгенії Гуцул на виборах башкана (голови автономії).

Водночас виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну заявив, що в Гагаузії доведеться проводити повторне голосування, якщо стане відомо, що вибори глави автономії виявилися сфальсифікованими.