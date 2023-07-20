"Якорь перемен": пророссийскую главу Гагаузии привели к присяге с нарушениями и странными заявлениями

В Молдове во время церемонии инаугурации нового главы региона от пророссийской партии "Шор" Евгении Гуцул было нарушено несколько процедур.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время присяги Гуцул не положила руку на Конституцию. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов был вынужден вмешаться, взял руку Гуцул и положил на Конституцию.

Кроме того, окончив чтение присяги, Гуцул поцеловала лишь флаг Гагаузской автономии, не став целовать флаг Молдовы, сообщает deschide.md.

По данным nokta.md, на мероприятии также не было представителей Апелляционной палаты Комрата, которые утвердили результаты выборов.

Согласно Уставу Гагаузии, присягу дают не позднее чем в 30-дневный срок после официального объявления результатов выборов, в торжественной обстановке на специальном заседании Народного собрания и Трибунала Гагаузии (Апелляционной палаты Гагаузии. – Ред.) на гагаузском языке.

Неизвестно, станет ли это основанием для обжалования законности инаугурации.

В то же время во время церемонии прозвучало несколько странных заявлений, в частности сама Гуцул провозгласила: "Развитие в регионе не остановится, а будет якорем изменений в Республике Молдова".

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, поздравляя Гуцул со вступлением в должность, произнес такие странные слова: "Башкан (глава региона. – Ред.) должна уже взяться за работу, включить все свои знания, силы, умения, чтобы защитить нашу Гагаузию, защитить те законные отнимания от нас, которые Молдова с каждым годом урезает от нас", — сказал Константинов.

Уйдя со сцены, Евгения Гуцул не нашла времени для присутствующих на инаугурации людей, а также отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и президент Майя Санду проигнорировали инаугурацию Гуцул. Также на церемонии отсутствовала предшественница Гуцул на посту главы Гагаузии Ирина Влах.

Среди гостей присутствовал популярный турецкий актер Бурак Озчивит, который также выступил с короткой речью. После инаугурации состоялся концерт с фейерверками, на котором выступил один из популярных турецких исполнителей Мустафа Сандал.

Напомним, Апелляционная палата города Комрат, административного центра молдовской Гагаузии, 22 мая признала победу кандидата от пророссийской партии "Шор" Евгении Гуцул на выборах башкана (главы автономии).

В то же время исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил, что в Гагаузии придется проводить повторное голосование, если станет известно, что выборы главы автономии оказались фальсифицированными.