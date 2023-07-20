КНДР погрожує ядерним ударом через розгортання підводного човна США в Південній Кореї

Північна Корея в четвер заявила, що розгортання американського підводного човна з ядерним озброєнням біля Південної Кореї "може підпадати під умови" застосування Пхеньяном ядерної зброї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як заявив міністр оборони КНДР Кан Сун Нам, "дедалі більша видимість розгортання стратегічного атомного підводного човна та інших стратегічних об'єктів може підпадати під умови застосування ядерної зброї, визначені в законі КНДР про політику ядерних сил".

"Американська військова сторона повинна усвідомити, що її ядерні сили увійшли в надзвичайно небезпечні води", – йдеться в заяві північнокорейського міністра оборони.

У вівторок США повідомили, що до порту Південної Кореї вперше з 1981 року зайшов американський підводний човен, здатний запускати балістичні ракети з ядерним озброєнням. Крім того, сторони провели перше засідання Групи ядерного планування, покликаної стримувати ядерну загрозу Пхеньяна.

Сеул і Вашингтон посилили оборонну співпрацю у відповідь на північнокорейські ракетні випробування, здійснюючи спільні військові навчання із залученням новітніх стелс-літаків та американських стратегічних засобів.

Лиш напередодні Північна Корея заявила, що провела чергове ракетне випробування, запустивши у Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня КНДР вдруге запустила свою найновішу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.

На цьому тлі сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон, яка має значний вплив у країні, різко відхилила ідею переговорів Пхеньяна зі Сполученими Штатами, які б могли призвести до ядерного роззброєння Корейського півострова.