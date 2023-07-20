КНДР угрожает ядерным ударом из-за развертывания подлодки США в Южной Корее

Северная Корея в четверг заявила, что развертывание американской подводной лодки с ядерным вооружением возле Южной Кореи "может подпадать под условия" применения Пхеньяном ядерного оружия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам, "все большая видимость развертывания стратегической атомной подводной лодки и других стратегических объектов может подпадать под условия применения ядерного оружия, определенные в законе КНДР о политике ядерных сил".

"Американская военная сторона должна осознать, что ее ядерные силы вошли в чрезвычайно опасные воды", – говорится в заявлении северокорейского министра обороны.

Во вторник США сообщили, что в порт Южной Кореи впервые с 1981 года зашла американская подводная лодка, способная запускать баллистические ракеты с ядерным вооружением. Кроме того, стороны провели первое заседание Группы ядерного планирования, призванной сдерживать ядерную угрозу Пхеньяна.

Сеул и Вашингтон усилили оборонное сотрудничество в ответ на северокорейские ракетные испытания, осуществляя совместные военные учения с привлечением новейших стелс-самолетов и американских стратегических средств.

Всего лишь накануне Северная Корея заявила, что провела очередное ракетное испытание, запустив в Японское море две баллистические ракеты малой дальности, а на прошлой неделе КНДР во второй раз запустила свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-18.

На этом фоне сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая имеет значительное влияние в стране, резко отклонила идею переговоров Пхеньяна с Соединенными Штатами, которые могли бы привести к ядерному разоружению Корейского полуострова.