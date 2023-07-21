Прем’єр Польщі заявив, що Україна "не до кінця розуміє" їхні наміри щодо ситуації із зерном

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляє, що Україна "не зовсім правильно розуміє" наміри польської влади щодо ситуації з експортом української агропродукції.

Про це Моравецький сказав, коментуючи повідомлення у Twitter українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.

"Тут, я думаю, український прем'єр не зовсім правильно зрозумів наші наміри, тому що ми погоджувались і погоджуємося на транзит і немає жодних проблем з транзитом", – зазначив глава польського уряду.

За його словами, Польща допомагатиме, щоб українське зерно потрапляло за кордон.

"Але ми не допустимо дестабілізації нашого внутрішнього ринку", – додав Моравецький.

Раніше Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.

У відповідь Денис Шмигаль назвав "недружнім та популістським" кроком плани Польщі блокувати експорт українського зерна.

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