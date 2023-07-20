Шмигаль назвав намір Польщі блокувати українське зерно "недружнім і популістським"

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав "недружнім та популістським" кроком плани Польщі блокувати експорт українського зерна.

Про це Шмигаль заявив у своєму Twitter в четвер 20 липня, повідомляє "Європейська правда".

Шмигаль підкреслив, що Росія зірвала зернову ініціативу, знищує інфраструктуру чорноморських портів, вкотре провокує світову продовольчу кризу.

У цей критичний час Польща, за словами глави уряду, має намір і далі блокувати експорт українського зерна в ЄС.

"Це недружній і популістський крок, який сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці й економіці України. Закликаємо партнерів та Європейську комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в ЄС", – зазначив Шмигаль.

Це солідарність не лише з Україною, але і зі світом, який потребує українського зерна, підкреслив прем’єр-міністр.

Напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у відповідь розкритикувала погрози польської влади закрити кордон для українського зерна.

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