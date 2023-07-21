Премьер Польши заявил, что Украина "не до конца понимает намерения" относительно ситуации с зерном
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что Украина "не совсем правильно понимает" намерения польских властей относительно ситуации с экспортом украинской агропродукции.
Об этом Моравецкий сказал, комментируя сообщение в Twitter украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.
"Здесь, я думаю, украинский премьер не совсем правильно понял наши намерения, потому что мы соглашались и соглашаемся на транзит и нет никаких проблем с транзитом", – отметил глава польского правительства.
По его словам, Польша будет помогать, чтобы украинское зерно попадало за границу.
"Но мы не допустим дестабилизации нашего внутреннего рынка", – добавил Моравецкий.
Ранее Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.
В ответ Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши блокировать экспорт украинского зерна.
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