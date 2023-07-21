У Міноборони Естонії розповіли, що може завадити контрнаступу України на півдні

У Міністерстві оборони Естонії вважають, що атаки російських окупаційних військ на північному сході України, ймовірно, ускладнять контрнаступ ЗСУ на півдні.

Як пише "Європейська правда", про це заявив полковник Тармо Кундла, повідомляє ERR.

"Найближчими тижнями потрібно стежити за атаками Російської Федерації на північному сході України. Результати цих атак, ймовірно, вплинуть на можливості та прогрес України на південному напрямку", – сказав він.

За словами полковника, російські атаки стали більш інтенсивними на північному сході та сході України, у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

"Ці атаки не призвели до якихось істотних змін на лінії зіткнення, хоча Російська Федерація там дещо просунулася. Проте вони можуть бути важливими, оскільки вони змушують Україну реагувати і направляти в регіон додаткові ресурси, які в іншому випадку могли б бути задіяні в іншому місці", – зазначив Кундла.

Він додав, що українські військові все одно продовжують наступальні дії.

"Найбільшим викликом і проблемою для них є встановлені Російською Федерацією мінні поля, проходження яких є повільною і досить витратною процедурою", – сказав Кундла.

Загалом, за його словами, триває війна на виснаження, ініціатива в якій належить Україні.

Раніше директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у четвер, що він залишається оптимістом щодо того, що Україна зможе просунутися у своєму наступі проти Росії.