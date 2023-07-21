Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії у її обороні

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у четвер, що він залишається оптимістом щодо того, що Україна зможе просунутися у своєму наступі проти Росії.

Про це Бернс сказав у четвер на Форумі безпеки в Аспені, його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Бернса, Росія страждає від деяких значних структурних недоліків, що лежать в основі її значної оборони. До цих слабких сторін належать низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва.

"Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу", – сказав Бернс.

Він також зазначив, що заколот лідера найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина в червні "викрив деякі значні недоліки в системі, яку побудував Путін".

"Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи в імператора немає одягу, аби принаймні чому він так довго одягається", – сказав Бернс.

За словами Бернса, Путін, ймовірно, намагатиметься не створювати враження, що він надмірно реагує на заколот.

Бернс розповів, що заколот став "унікальною можливістю" для вербування ЦРУ в Росії. Агентство нещодавно опублікувало свій перший відеодопис у Telegram, щоб росіяни знали, як зв’язатися з ним.

Бернс сказав, що за тиждень після публікації відео переглянули 2,5 мільйона разів.

Бернс також вважає, що президент РФ Владімір Путін все ще може поквитатися з Пригожиним за організоване ним повстання.

Нагадаємо, раніше глава британської служби зовнішньої розвідки МІ6 закликав росіян, обурених війною в Україні, приєднатись до лав його розвідувальної служби.