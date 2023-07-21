В Минобороны Эстонии рассказали, что может помешать контрнаступлению Украины на юге

В Министерстве обороны Эстонии считают, что атаки российских оккупационных войск на северо-востоке Украины, вероятно, усложнят контрнаступление ВСУ на юге.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил полковник Тармо Кундла, сообщает ERR.

"В ближайшие недели нужно следить за атаками Российской Федерации на северо-востоке Украины. Результаты этих атак, вероятно, повлияют на возможности и прогресс Украины на южном направлении", – сказал он.

По словам полковника, российские атаки стали более интенсивными на северо-востоке и востоке Украины, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"Эти атаки не привели к каким-то существенным изменениям на линии соприкосновения, хотя Российская Федерация там несколько продвинулась. Однако они могут быть важными, поскольку они заставляют Украину реагировать и направлять в регион дополнительные ресурсы, которые в противном случае могли бы быть задействованы в другом месте", – отметил Кундла.

Он добавил, что украинские военные все равно продолжают наступательные действия.

"Самым большим вызовом и проблемой для них являются установленные Российской Федерацией минные поля, прохождение которых является медленной и достаточно затратной процедурой", – сказал Кундла.

В целом, по его словам, идет война на истощение, инициатива в которой принадлежит Украине.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил в четверг, что он остается оптимистом относительно того, что Украина сможет продвинуться в своем наступлении против России.