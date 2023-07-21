У Литві назвали "показовою акцією" навчання групи Вагнера біля кордонів Польщі

У Литві вважають, що військові навчання найманців групи Вагнер на території Білорусі біля польського кордону є показовою акцією з метою провокації.

Про це заявив голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Давайте зберігати гідність і самоповагу. Йдеться про зліт 1-2 тисяч легкоозброєних бійців, які зараз нібито когось навчають: або імітують навчання, або насправді навчають. Безсумнівно, їхнє пересування, відеозаписи, які вони завантажують, якоюсь мірою впливають на інформаційне поле, але це – легкоозброєні люди", – зазначив він.

Водночас литовський депутат наголосив, що ризик зберігається і присутність "вагнерівців" у Білорусі становить загрозу.

За його словами, тема "вагнерівців" у Білорусі більше використовується як інформаційний інструмент для виклику певної реакції.

"Тими тренуваннями, які більше нагадують якусь показову акцію, мені здається, це більше провокування нас усіх, щоб нам доводилося щоразу коментувати те, що там відбувається", – додав Кащюнас.

Він не вважає, що Литва має стягувати військових до кордону або вживати інших посилених заходів.

У четвер Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею.

Після цього міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вирішив перемістити військові формування із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з присутністю групи Вагнера в Білорусі.