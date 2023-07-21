В Литве назвали "показательной акцией" учения группы Вагнера у границ Польши

В Литве считают, что военные учения наемников группы Вагнер на территории Беларуси у польской границы являются показательной акцией с целью провокации.

Об этом заявил председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Давайте сохранять достоинство и самоуважение. Речь идет о слете 1-2 тысяч легковооруженных бойцов, которые сейчас якобы кого-то обучают: или имитируют обучение, или на самом деле обучают. Несомненно, их передвижение, видеозаписи, которые они загружают, в какой-то степени влияют на информационное поле, но это – легковооруженные люди", – отметил он.

В то же время литовский депутат подчеркнул, что риск сохраняется и присутствие "вагнеровцев" в Беларуси представляет угрозу.

По его словам, тема "вагнеровцев" в Беларуси больше используется как информационный инструмент для вызова определенной реакции.

"Теми тренировками, которые больше напоминают какую-то показательную акцию, мне кажется, это больше провоцирование нас всех, чтобы нам приходилось каждый раз комментировать то, что там происходит", – добавил Кащюнас.

Он не считает, что Литва должна стягивать военных к границе или принимать другие усиленные меры.

В четверг Минобороны Беларуси объявило о совместных учениях своих спецназовцев и членов ЧВК "Вагнер" на полигоне рядом с Польшей.

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак решил переместить военные формирования с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с присутствием группы Вагнера в Беларуси.