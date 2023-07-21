Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вирішив перемістити військові формування із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з присутністю групи Вагнера в Білорусі.

Про це повідомив секретар Комітету з безпеки Польщі Збігнєв Гоффман агентству PAP, пише "Європейська правда".

У четвер Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею.

Гоффман зазначив, що "навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією".

Водночас він повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі.

"Комітет, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи Вагнера. Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі", – повідомив він.

Завдання цих підрозділів – тренування, а також стримування потенційного агресора, уточнив Гоффман.

У Міністерстві оборони Польщі після звісток про навчання "вагнерівців" на прикордонному полігоні зазначили, що стежать за ситуацією і кордони країни у безпеці.