Німеччина підтвердила домовленість із Польщею про ремонт Leopard 2 для України

Речник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер у понеділок підтвердив, що Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.

Слова Мюллера цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Представник німецького Міноборони назвав німецько-польські зусилля з організації ремонтного центру успішними.

"Ми вітаємо той факт, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", – сказав він.

Мюллер також не виключив, що в подальшому за межами Німеччини можуть ремонтувати й танки Leopard більш сучасних модифікацій – 2A5 та 2A6.

Кілька днів тому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди розпочав роботу центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна.

Перед цим німецькі ЗМІ повідомляли, що ФРН має намір розірвати переговори про створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard.

Центр мав відкритися наприкінці травня. Після переговорів у квітні з міністром оборони Маріушем Блащаком його німецький колега Борис Пісторіус заявив, що обидві сторони вийшли на завершальну стадію імплементації.