Германия подтвердила договоренность с Польшей о ремонте Leopard 2 для Украины

Представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер в понедельник подтвердил, что Берлин достиг с Варшавой согласия о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.

Слова Мюллера цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Представитель немецкого Минобороны назвал немецко-польские усилия по организации ремонтного центра успешными.

"Мы приветствуем тот факт, что теперь также украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", – сказал он.

Мюллер также не исключил, что в дальнейшем за пределами Германии могут ремонтировать и танки Leopard более современных модификаций – 2A5 и 2A6.

Несколько дней назад министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что в польском Гливице на заводе Бумар-Лабенды начал работу центр обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые получила Украина.

Перед этим немецкие СМИ сообщали, что ФРГ намерена разорвать переговоры о создании в Польше сервисного центра для танков Leopard.

Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.