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Центр обслуговування танків українських Leopard розпочав роботу у Польщі

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Субота, 22 липня 2023, 23:46

У польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди розпочав роботу центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "перші два танки Leopard вже прибули з України на завод".

Раніше у Польщі заявили, що переговори з Німеччиною про відкриття центру обслуговування танків Leopard, які отримала Україна, тривають, і польська сторона зберігає повну готовність прийняти озброєння для ремонту.

Перед цим німецькі ЗМІ повідомляли, що ФРН має намір розірвати переговори про створення в Польщі сервісного центру для танків Leopard.

За даними видання "Handelsblatt", причиною відмови від контракту на створення центру ремонту танків у Польщі є "надмірні цінові очікування польського уряду".

Центр мав відкритися наприкінці травня. Після переговорів у квітні з міністром оборони Маріушем Блащаком його німецький колега Борис Пісторіус заявив, що обидві сторони вийшли на завершальну стадію імплементації. 

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