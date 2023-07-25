Негода на півночі Італії: загинула людина, в міланському суді залило теки з вироками

Ломбардія звернеться до уряду Італії з проханням запровадити надзвичайний стан у зв'язку зі значною негодою, з якою зіштовхнувся північний регіон країни.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує La Repubblica.

Через шторм вже є жертви. У скаутському таборі в районі Брешії загинула 16-річна дівчина, на яку впало дерево. Повсюди зафіксовані руйнування, оцінки збитків постійно оновлюються.

Повідомляють також про серйозні перебої в роботі міланського суду через сильний шторм. У приміщенні водою залило теки з вироками, співробітники роблять усе можливе, щоб їх просушити.

Фото: repubblica.it

У Мілані зупинилася мережа наземного громадського транспорту, адже стихія обірвала лінію електропередачі й повалила дерева.

За словами президента регіону Ломбардія Аттіліо Фонтани, "влада збирає дані, щоб мати можливість звернутися до уряду з проханням ввести надзвичайний стан, і напевно, збитки перевищать 100 млн євро".

Він додав, що ситуація "серйозна, в тому сенсі, що ці раптові шторми – це ситуація, яка ніколи не траплялася в цій місцевості".

Раніше повідомлялося, що в італійському регіоні Венето на півночі Італії випав велетенський град, внаслідок негоди травмовані понад сотня людей.

У той самий час південна частина країни потерпає від екстремальної спеки. Рим у вівторок оновив температурний рекорд із майже 42°C.

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