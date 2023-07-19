У столиці Італії вівторок став найспекотнішим днем в історії спостережень з майже 42°C.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Метеорологічна служба регіону Лаціо повідомила, що стовпчик термометра вдень 18 липня досягнув 41.8°C. Червоний рівень попередження оголошений для 20 із 27 великих італійських міст.

Як пише Corriere della Sera, на 19 липня метеорологи допускають ще більш екстремальні температури – в окремих місцях в глибині території країни може бути 45-46°C.

У четвер спека очікувано почне слабшати, принаймні для півночі Італії.

Екстремальні температури до 47°C і сильні вітри спровокували велику пожежу на Сицилії в районі міста Алькамо, що триває вже два дні. Вогонь завдав серйозної шкоди рослинності на горі Monte Bonifato над містом і підійшов впритул до місцевого природного заповідника.

Тим часом на півночі країни біля кордону з Австрією після періоду спеки налетів потужний буревій. Рятувальники отримали понад 80 прохань про допомогу через зірвані дахи, повалені дерева і пошкоджені автомобілі.

На тлі спеки лісові пожежі вирують також у кількох місцях у Греції, у швейцарських Альпах біля кордону з Італією, а також на іспанському острові Ла Пальма, який два роки тому постраждав від виверження вулкана.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу