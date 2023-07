На півночі Італії випав велетенський град: понад сотня постраждалих

В італійському регіоні Венето випав велетенський град, внаслідок негоди травмовані понад сотня людей.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

Президент регіону Лука Зая повідомив, що внаслідок граду, падіння дерев та розбитого скла постраждали загалом 110 людей.

Градини досягали розміру тенісного м’яча і завдали великої шкоди врожаю на полях та у садах.

❌❌❌ LA DEVASTAZIONE DELLA GRANDINE IN VENETO! ❌❌❌ ❄️ La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, fino a 10 cm di diametro. 👉 Inserirò in mattinata tutti i comuni colpiti dalla grandine nello Stato di Emergenza Regionale firmato ieri per il Bellunese. pic.twitter.com/YFnlM8guXA

Maltempo in Veneto, ingenti i danni della grandine nel centro abitato di Stra (Venezia): alcune finestre di abitazioni e uffici pubblici, così come i parabrezza di molte auto, sono state distrutti dai grossi chicchi caduti #maltempo #grandine #Stra #Venezia #localteam pic.twitter.com/I2OUh5hM7w

Про град "розміром з лимон" повідомляють і в Мантуї, що у регіоні Ломбардія. Град серйозно пошкодив десятки авто, панелі сонячних електростанцій, сади й городи.

Quello che è successo in #veneto non è maltempo. Stiamo parlando di #grandine grossa come palle da tennis, di #CambiamentoClimatico. Magari auto e proprietà distrutte aiuteranno a far aprire gli occhi perché raccolti e boschi rovinati non bastano. Il tempo sta finendo. pic.twitter.com/I6iKPl9vcr