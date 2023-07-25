Непогода на севере Италии: погиб человек, в миланском суде залило папки с приговорами

Ломбардия обратится к правительству Италии с просьбой ввести чрезвычайное положение в связи с непогодой, с которой столкнулся северный регион страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует La Repubblica.

Из-за шторма уже есть жертвы. В скаутском лагере в районе Брешии погибла 16-летняя девушка, на которую упало дерево. Повсюду зафиксированы разрушения, оценки ущерба постоянно обновляются.

Сообщают также о серьезных перебоях в работе миланского суда из-за сильного шторма. В помещении водой залило папки с приговорами.

Фото: repubblica.it

В Милане остановился наземный общественный транспорт, ведь стихия оборвала линию электропередачи и повалила деревья.

По словам президента региона Ломбардия Аттилио Фонтаны, "власти собирают данные, чтобы иметь возможность обратиться к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение, и наверняка убытки превышают 100 млн евро".

Он добавил, что ситуация "серьезная, в том смысле, что эти внезапные бури – это ситуации, которые никогда не случались в этой местности".

Ранее сообщалось, что в итальянском регионе Венето на севере Италии выпал огромный град, в результате непогоды травмированы более сотни человек.

В то же время южная часть страны страдает от экстремальной жары. Рим во вторник обновил температурный рекорд с почти 42°C.

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