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В Естонії підняли частину порому, який загадково затонув 30 років тому

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Вівторок, 25 липня 2023, 22:11

Норвезьке науково-дослідне судно Viking Reach у ніч проти вівторка здійснило операцію з підйому апарелі (рампи) порома "Естонія", що має допомогти з’ясувати обставини, за яких судно затонуло у вересні 1994 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Операція з підняття апарелі порому "Естонія" почалась ще з минулого тижня: водолази видаляли з неї грунт і поглиблювали дно, а також встановили кріплення. Частину судна вдалось підняти через кілька годин після опівночі вівторка.

Протягом вівторка апарель "Естонії" доправили в естонський порт Палдіскі, звідки її перевезуть наземним транспортом на склад, де будуть проводитися подальші дослідження.

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"Ми змогли зробити більше, ніж планували. Апарель дуже важлива для того, щоб ми змогли успішно провести розслідування (причин аварії. – Ред.) "Естонії", – сказав керівник естонського Центру розслідувань інцидентів із безпекою Мярт Отс.

Нагадаємо, пором "Естонія" затонув наприкінці вересня 1994 року. Унаслідок катастрофи загинули 852 людини, включно з громадянами Латвії, Естонії. Фінляндії, Швеції тощо. Катастрофа вважається найбільшою корабельною трагедією в Європі у мирний час.

За офіційною версією, паром "Естонія" затонув через те, що під час шторму відійшов носовий візор і через автомобільну палубу всередину потрапила величезна кількість води, що призвело до перекидання і затоплення судна.

Але після виходу фільму-розслідування Discovery Network у 2020 році, в якому показали невідомі раніше отвори в корпусі затонулого судна, у Швеції заявили, що ініціюють зміни до закону, щоб дозволити підводну експертизу порома.

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