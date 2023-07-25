В Естонії підняли частину порому, який загадково затонув 30 років тому

Норвезьке науково-дослідне судно Viking Reach у ніч проти вівторка здійснило операцію з підйому апарелі (рампи) порома "Естонія", що має допомогти з’ясувати обставини, за яких судно затонуло у вересні 1994 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Операція з підняття апарелі порому "Естонія" почалась ще з минулого тижня: водолази видаляли з неї грунт і поглиблювали дно, а також встановили кріплення. Частину судна вдалось підняти через кілька годин після опівночі вівторка.

Ekspertu komanda otrdien no Baltijas jūras dzelmes izcēlusi 1994.gadā nogrimušā prāmja "Estonia" priekšgala rampu, vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR. Rampa ar izpētes kuģi "Viking Reach" tiks nogādāta Paldisku Dienvidu ostā Igaunijā. pic.twitter.com/YsIE2mAhE7 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 25, 2023

Протягом вівторка апарель "Естонії" доправили в естонський порт Палдіскі, звідки її перевезуть наземним транспортом на склад, де будуть проводитися подальші дослідження.

"Ми змогли зробити більше, ніж планували. Апарель дуже важлива для того, щоб ми змогли успішно провести розслідування (причин аварії. – Ред.) "Естонії", – сказав керівник естонського Центру розслідувань інцидентів із безпекою Мярт Отс.

Нагадаємо, пором "Естонія" затонув наприкінці вересня 1994 року. Унаслідок катастрофи загинули 852 людини, включно з громадянами Латвії, Естонії. Фінляндії, Швеції тощо. Катастрофа вважається найбільшою корабельною трагедією в Європі у мирний час.

За офіційною версією, паром "Естонія" затонув через те, що під час шторму відійшов носовий візор і через автомобільну палубу всередину потрапила величезна кількість води, що призвело до перекидання і затоплення судна.

Але після виходу фільму-розслідування Discovery Network у 2020 році, в якому показали невідомі раніше отвори в корпусі затонулого судна, у Швеції заявили, що ініціюють зміни до закону, щоб дозволити підводну експертизу порома.