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В Эстонии подняли часть парома, который загадочно затонул 30 лет назад

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Вторник, 25 июля 2023, 22:11

Норвежское научно-исследовательское судно Viking Reach в ночь на вторник осуществило операцию по подъему аппарели (рампы) парома "Эстония", что должно помочь выяснить обстоятельства, при которых судно затонуло в сентябре 1994 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Операция по поднятию аппарели парома "Эстония" началась еще с прошлой недели: водолазы удаляли из нее грунт и углубляли дно, а также установили крепления. Часть судна удалось поднять через несколько часов после полуночи вторника.

В течение вторника аппарель "Эстонии" доставили в эстонский порт Палдиски, откуда ее перевезут наземным транспортом на склад, где будут проводиться дальнейшие исследования.

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"Мы смогли сделать больше, чем планировали. Аппарель очень важна для того, чтобы мы смогли успешно провести расследование (причин аварии. – Ред.) "Эстонии", – сказал руководитель эстонского Центра расследований инцидентов с безопасностью Мярт Отс.

Напомним, паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др. Катастрофа считается крупнейшей корабельной трагедией в Европе в мирное время.

По официальной версии, паром "Эстония" затонул из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна.

Но после выхода фильма-расследования Discovery Network в 2020 году, в котором показали неизвестные ранее отверстия в корпусе затонувшего судна, в Швеции заявили, что инициируют изменения в закон, чтобы позволить подводную экспертизу парома.

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