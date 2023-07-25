В Эстонии подняли часть парома, который загадочно затонул 30 лет назад

Норвежское научно-исследовательское судно Viking Reach в ночь на вторник осуществило операцию по подъему аппарели (рампы) парома "Эстония", что должно помочь выяснить обстоятельства, при которых судно затонуло в сентябре 1994 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Операция по поднятию аппарели парома "Эстония" началась еще с прошлой недели: водолазы удаляли из нее грунт и углубляли дно, а также установили крепления. Часть судна удалось поднять через несколько часов после полуночи вторника.

Ekspertu komanda otrdien no Baltijas jūras dzelmes izcēlusi 1994.gadā nogrimušā prāmja "Estonia" priekšgala rampu, vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR. Rampa ar izpētes kuģi "Viking Reach" tiks nogādāta Paldisku Dienvidu ostā Igaunijā. pic.twitter.com/YsIE2mAhE7 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 25, 2023

В течение вторника аппарель "Эстонии" доставили в эстонский порт Палдиски, откуда ее перевезут наземным транспортом на склад, где будут проводиться дальнейшие исследования.

"Мы смогли сделать больше, чем планировали. Аппарель очень важна для того, чтобы мы смогли успешно провести расследование (причин аварии. – Ред.) "Эстонии", – сказал руководитель эстонского Центра расследований инцидентов с безопасностью Мярт Отс.

Напомним, паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др. Катастрофа считается крупнейшей корабельной трагедией в Европе в мирное время.

По официальной версии, паром "Эстония" затонул из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна.

Но после выхода фильма-расследования Discovery Network в 2020 году, в котором показали неизвестные ранее отверстия в корпусе затонувшего судна, в Швеции заявили, что инициируют изменения в закон, чтобы позволить подводную экспертизу парома.