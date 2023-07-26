Держдеп про партнерство РФ та Ірану: Тегеран залишається головним військовим спонсором Кремля

У Державному департаменті заявили, що Росія продовжує поглиблювати військове партнерство з Іраном.

Про це на брифінгу заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

Пател прокоментував інформацію про те, що завод з виробництва дронів Shahed у Росії після завершення будівництва може мати значний вплив на війну в Україні, про що йшлося у звіті аналітиків з Розвідувального управління Міністерства оборони США.

Представник Держдепу зазначив, що не має даних про цей звіт, але підкреслив, що Іран залишається головним військовим спонсором РФ.

"Іран залишається головним військовим спонсором Росії, і ми можемо сказати, що Росія отримала від Ірану сотні ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва таких БПЛА. Росія використовує іранські дрони для ударів по Києву, для тероризування українського населення", – сказав він.

У квітні США оприлюднили супутниковий знімок запланованого місця розташування заводу з виробництва безпілотників, розташованого в російській особливій економічній зоні "Алабуга", приблизно за 960 км на схід від Москви.