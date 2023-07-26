Госдеп о партнерстве РФ и Ирана: Тегеран остается главным военным спонсором Кремля

В Государственном департаменте заявили, что Россия продолжает углублять военное партнерство с Ираном.

Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Госдепа Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

Пател прокомментировал информацию о том, что завод по производству дронов Shahed в России после завершения строительства может оказать значительное влияние на войну в Украине, о чем говорилось в отчете аналитиков из Разведывательного управления Министерства обороны США.

Представитель Госдепа отметил, что не имеет данных об этом отчете, но подчеркнул, что Иран остается главным военным спонсором РФ.

"Иран остается главным военным спонсором России, и мы можем сказать, что Россия получила от Ирана сотни ударных БПЛА, а также оборудование для производства таких БПЛА. Россия использует иранские дроны для ударов по Киеву, для терроризирования украинского населения", – сказал он.

В апреле США обнародовали спутниковый снимок запланированного местоположения завода по производству беспилотников, расположенного в российской особой экономической зоне "Алабуга", примерно в 960 км к востоку от Москвы.