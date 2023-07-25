Сполучені Штати попереджають, що після завершення будівництва заводу з виробництва дронів "Шахед" у Росії той може мати значний вплив на війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", аналітики з Розвідувального управління Міністерства оборони США повідомили невеликій групі журналістів під час брифінгу в п'ятницю, інформує CNN.

За їхніми даними, завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить РФ новим "на порядки більшим" запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.

Як попереджають аналітики, Іран регулярно переправляє до Росії обладнання, яке допомагає у будівництві заводу, яке, ймовірно, завершиться на початку наступного року.

У квітні США оприлюднили супутниковий знімок запланованого місця розташування заводу з виробництва безпілотників, розташованого в російській особливій економічній зоні "Алабуга", приблизно за 960 км на схід від Москви.

За повідомленнями аналітиків розвідки, на сьогодні вважається, що Іран надав РФ понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer – запас, який, за їхніми словами, Росія майже повністю вичерпала.

Раніше повідомлялося, що Росія з 18 липня збільшила кількість атак за допомогою ракет і дронів по Одесі та портовій інфраструктурі на півдні України, оскільки РФ більше не зв'язана "зерновою угодою".

Внаслідок російських атак були пошкоджені кілька зерносховищ у порту Чорноморськ, а також історичний центр Одеси. 24 липня Росія атакувала дронами доки на річці Дунай приблизно за 200 метрів від румунського кордону.