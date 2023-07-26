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Країни Балтії закликали взагалі не пускати громадян РФ і Білорусі на Олімпіаду

Середа, 26 липня 2023, 16:43

Голови міністерств закордонних справ трьох країн Балтії в середу звернулись до Міжнародного олімпійського комітету із закликом не допустити росіян і білорусів до прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі навіть у нейтральному статусі.

Текст звернення, опублікований МЗС Естонії, Латвії та Литви,  цитує "Європейська правда".

Очільники зовнішньополітичних відомств країн Балтії привітали рішення МОК не надсилати офіційне запрошення на Олімпіаду-2024 Росії та Білорусі.

"Однак ми глибоко стурбовані рекомендацією МОК відкрити шлях для спортсменів з Росії та Білорусі до участі в міжнародних змаганнях під завісою нейтралітету. Такий підхід є невиправданим, оскільки Росія та її спільник Білорусь продовжують вести жорстоку війну проти України з метою знищення суверенної країни-учасниці Олімпійських ігор", – підкреслюють вони.

Голови МЗС Естонії, Латвії та Литви звертають увагу, що Росія в останні роки використовувала "нейтральних" спортсменів на міжнародних змаганнях у своїй державній пропаганді, й заборона брати в них участь росіянам, які служать в армії, не запобігає цьому належним чином.

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Також вони вказують на те, що через розв’язану Росією повномасштабну війну загинули сотні українських спортсменів і була зруйнована низка українських спортивних об'єктів.

"Тому ми закликаємо МОК як одну з найбільших і найвпливовіших спортивних організацій світу дотримуватися власних обмежувальних заходів доти, доки Росія продовжує свою неспровоковану, невиправдану і незаконну загарбницьку війну, і не допустити повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі", – підкреслили міністри.

Нагадаємо, в лютому близько 30 країн, включно з господаркою Олімпіади-2024 Францією, закликали МОК усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів. Цей заклик підтримали і в керівництві Ради Європи

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер погрожує заборонити російським спортсменам в'їзд до країни, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить їх до змагань.

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