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Голова МЗС Угорщини: Участь росіян в Олімпіаді може сприяти миру в Україні

Вівторок, 25 липня 2023, 22:32

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок вирішив поділитись власними міркуваннями про "миротворчу силу" спорту і те, як це пов’язано з повномасштабною війною Росії проти України.

Про це Сійярто повідомив у Facebook після зустрічі з віцепрезидентом Міжнародного олімпійського комітету Сер Міаном, пише "Європейська правда".

Як розповів угорський міністр, на зустрічі він говорив "про те, як було б добре, якби спорт міг стати інструментом миру, і про те, що спорт і геополітику можна чітко розділити".

"Повністю інклюзивна Олімпіада могла б стати великою допомогою у мирному вирішенні військових конфліктів, зокрема війну в Україні", – вважає Сійярто, додавши, що від відсторонення Олімпіади програють спортсмени, які "наполегливо тренуються все своє життя і не мають нічого спільного з політичними рішеннями".

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"Олімпіада має бути не про політику, а про спорт і спортсменів, Олімпіада має справжню миротворчу місію", – пише голова МЗС Угорщини.

Він нагадав, що Будапешт раніше дозволив у себе зіграти відбірковий матч чемпіонату світу українській жіночій гандбольній команді та білоруській футбольній команді.

Нагадаємо, близько 30 країн, включно з господаркою Олімпіади-2024 Францією, закликали МОК усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів. Цей заклик підтримали і в керівництві Ради Європи

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер погрожує заборонити російським спортсменам в'їзд до країни, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить їх до змагань.

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