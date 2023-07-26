Страны Балтии призвали вообще не пускать граждан РФ и Беларуси на Олимпиаду

Главы министерств иностранных дел трех стран Балтии в среду обратились к Международному олимпийскому комитету с призывом не допустить россиян и белорусов к грядущим Олимпийским играм в Париже даже в нейтральном статусе.

Текст обращения, опубликованный МИД Эстонии, Латвии и Литвы, цитирует "Европейская правда".

Руководители внешнеполитических ведомств стран Балтии приветствовали решение МОК не присылать официальное приглашение на Олимпиаду-2024 России и Беларуси.

"Однако мы глубоко обеспокоены рекомендацией МОК открыть путь для спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях под занавесом нейтралитета. Такой подход неоправданный, поскольку Россия и ее сообщник Беларусь продолжают вести жестокую войну против Украины с целью уничтожения суверенной страны-участницы Олимпийских игр", – подчеркивают они.

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы обращают внимание, что Россия в последние годы использовала "нейтральных" спортсменов на международных соревнованиях в своей государственной пропаганде, и запрет участвовать в них россиянам, которые служат в армии, не предотвращает это должным образом.

Также они указывают на то, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны погибли сотни украинских спортсменов и был разрушен ряд украинских спортивных объектов.

"Поэтому мы призываем МОК как одну из крупнейших и самых влиятельных спортивных организаций мира придерживаться собственных ограничительных мер до тех пор, пока Россия продолжает свою неспровоцированную, неоправданную и незаконную агрессивную войну, и не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе", – подчеркнули министры.

Напомним, в феврале около 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали МОК отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов. Этот призыв поддержали и в руководстве Совета Европы.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер угрожает запретить российским спортсменам въезд в страну, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям.