У Раді Європи підтримали відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024

У керівництві Ради Європи підтримують заклик до Міжнародного олімпійського комітету не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву заступника генсека РЄ Бйорна Берге наводить пресслужба.

Коментар Берге пролунав на тлі обговорення проєкту резолюції ПАРЄ, де МОК закликають не допускати до Олімпіади росіян і білорусів.

Бйорн Берге зауважив, що спорт ніколи не був "поза політикою".

"Мені дуже важко прийняти, що російські та білоруські атлети зможуть змагатися на Олімпійських та Паралімпійських іграх, доки Росія, з непрямою і прямою підтримкою Білорусі, веде проти України абсолютно неприйнятну агресивну війну", – сказав заступник генсека Ради Європи.

"Деякі російські та білоруські атлети самі є військовими або ж можуть отримувати підтримку, у тому числі фінансову, від тих, хто перебуває під санкціями. Це може бути непросто довести, але їхня доброчесність щонайменш під питанням… Доки РФ веде цю варварську і протиправну війну за підтримки білоруського режиму, ми маємо захистити доброчесніть спорту та усіх атлетів. Відтак необхідно відсторонити атлетів обох країн", – підсумував Берге.

Нагадаємо, близько 30 країн, включно з господаркою Олімпіади-2024 Францією, закликали МОК усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер погрожує заборонити російським спортсменам в'їзд до країни, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить їх до змагань.