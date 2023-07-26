Науседа розкритикував міністра оборони Литви за заяву про купівлю танків

Президенту Литви Гітанасу Науседі не сподобалося те, що міністр оборони Арвідас Анушаускас опублікував у Facebook інформацію про плани країни закупити танки.

Про це, як передає "Європейська правда", литовський лідер заявив журналістам, повідомляє LRT.

За словами Науседи, "на Держраді з оборони домовилися про дотримання установки, що інформація про деякі речі має бути обмежена, а не публікуватися відразу ж у Facebook".

Президент Литви висловив розуміння того, що "комусь може здатися дуже важливим поділитися найсвіжішою інформацією у Facebook", але це, зазначив він, "не повинно бути основною функцією міністра або будь-якої іншої державної посадової особи".

Науседа додав, що в даному випадку він говорить "і про наших друзів, і про наших партнерів, і особливо про наших недругів, які ловлять цю інформацію, нагостривши вуха, і роблять свої висновки".

Нагадаємо, що Анушаускас написав у Facebook, що Литва обирала серед танків Leopard (Німеччина), Abrams (США) і Black Panther (Південна Корея).

Раніше повідомлялося, що Литва планує придбати танки на 2 млрд євро – це стане найбільшою оборонною закупівлею країни.

В понеділок після засідання Держради з оборони міністр національної оборони Анушаускас згадав, що найближчим часом з німецькими виробниками буде підписано протокол про наміри щодо закупівлі танків.