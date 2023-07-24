У Литві натякнули на плани придбати танки Leopard у Німеччини

Литва планує цього тижня підписати домовленість з німецькими виробниками про придбання танків Leopard.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив журналістам міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас після засідання Державної ради оборони (ДРО), повідомляє LRT.

"Цього тижня ми підпишемо лист про наміри з німецькими виробниками", – зазначив міністр Анушаускас, на надаючи більше деталей.

Відповідючи на запитання, чому було обрано німецького виробника, міністр сказав, що не буде деталізувати, оскільки "військові поради передують політичним рішенням".

Литва закуповує танки для створення танкової дивізії у своїх збройних силах. Відповідні законодавчі поправки мали представити в червні, але тепер планують зробити це у вересні, коли Сейм збереться на осінню сесію.

Державна рада оборони також запропонувала створити ще один військовий полігон у Литві, заявив Кястутіс Будрис, головний радник з питань національної безпеки президента Литви Гітанаса Науседи.

"Нам потрібен ще один полігон в Литві, де ми могли б провести маневри бригадного рівня, і саме тому сьогодні ДРО рекомендувала уряду провести роботи, пов'язані зі створенням такого полігону", – зауважив Будрис.

Нагадаємо, чеська влада планує придбати в Німеччини 77 основних бойових танків Leopard у сучасній версії 2A8.

Чехія раніше цього року отримала від Німеччини перші з-поміж 14 танків Leopard версії 2A4 в межах так званого кругового обміну, за якого Берлін компенсує передання Україні техніки радянського зразка власним озброєнням.