Науседа раскритиковал министра обороны Литвы за заявление о покупке танков

Президенту Литвы Гитанасу Науседе не понравилось то, что министр обороны Арвидас Анушаускас опубликовал в Facebook информацию о планах страны закупить танки.

Об этом, как передает "Европейская правда", литовский лидер заявил журналистам, сообщает LRT.

Литовский министр обороны написал в Facebook, что страна выбирала среди танков Leopard (Германия), Abrams (США) и Black Panther (Южная Корея).

На это Науседа заявил, что "на Госсовете по обороне договорились о соблюдении установки, что информация о некоторых вещах должна быть ограничена, а не публиковаться сразу же в Facebook".

Президент Литвы выразил понимание того, что "кому-то может показаться очень важным поделиться самой свежей информацией в Facebook", но это, отметил он, "не должно быть основной функцией министра или любого другого государственного должностного лица".

Науседа добавил, что в данном случае он говорит "и о наших друзьях, и о наших партнерах, и особенно о наших недругах, которые ловят эту информацию, навострив уши, и делают свои выводы".

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны.

В понедельник после заседания Госсовета по обороне министр национальной обороны Анушаускас упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях по закупке танков.