У Литві можуть заборонити пасажирські рейси до Білорусі з міркувань безпеки

Литовське Міністерство транспорту просить Департамент державної безпеки оцінити ризики пасажирських автобусних перевезень до Білорусі і те, чи варто обмежувати кількість відповідних рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на литовський телеканал TV3.

За даними Адміністрації безпеки транспорту Литви, наразі існують 66 пасажирських автобусних маршрутів до Білорусі і через Білорусь, які обслуговують 11 литовських і 22 білоруських перевізників.

Литовське Мінтранспорту у зверненні до спецслужби повідомило: якщо такі рейси оцінять як ризикові, то там "вживатимуть певних заходів для скорочення або припинення пасажирських перевезень, які здійснювалися до цього часу".

Заступник міністра транспорту Литви Міндаугас Тарнаускас заявив TV3, що діяльність перевізників "має бути оцінена в контексті національної безпеки та можливих загроз".

Водночас президент Асоціації пасажирських перевезень Литви Гінтарас Накутіс пояснив телеканалу, що на автобусах їдуть "багато білорусів, які не мають іншого способу повернутися з Європи".

Раніше Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.

У Литві також посилили контроль і перевірки осіб, які в'їжджають з Білорусі та Росії, також прикордонники ретельно перевірятимуть документи та візи тих, хто прямує через територію країни транзитом.