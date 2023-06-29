Литва посилила перевірки на кордоні тих, хто в'їжджає з Білорусі та РФ

У Литві посилили контроль і перевірки осіб, які в'їжджають з Білорусі та Росії, також прикордонники ретельно перевірятимуть документи та візи тих, хто прямує через територію країни транзитом.

Як пише "Європейська правда", відповідне розпорядження видала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Delfi.

За її словами, якщо рівень загрози в Литві зміниться, кордон може бути закрито.

Крім того, зазначається, що 1 січня 2023 року в Литву не впустили 1200 громадян Білорусі та 1300 громадян Росії.

Під час перевірок на кордоні прикордонники мають переконатися, що ті, хто в'їжджає з Росії, відповідають затвердженим урядом критеріям і не становлять загрози нацбезпеці Литви, громадському порядку, політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров'ю та міжнародним відносинам, як це передбачено в кодексі кордонів Шенгену.

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

Напередодні Польща вирішила укріпити кордон з Білоруссю через прибуття до сусідньої країни найманців із російської групи Вагнера.

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