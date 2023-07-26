В Литве могут запретить пассажирские рейсы в Беларусь из соображений безопасности

Литовское Министерство транспорта просит Департамент государственной безопасности оценить риски пассажирских автобусных перевозок в Беларусь и то, стоит ли ограничивать количество соответствующих рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовский телеканал TV3.

По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, сейчас существуют 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 11 литовских и 22 белорусских перевозчиков.

Литовское Минтранспорта в обращении к спецслужбе сообщило: если такие рейсы оценят как рисковые, то там "будут принимать определенные меры для сокращения или прекращения пассажирских перевозок, которые осуществлялись до сих пор".

Заместитель министра транспорта Литвы Миндаугас Тарнаускас заявил TV3, что деятельность перевозчиков "должна быть оценена в контексте национальной безопасности и возможных угроз".

В то же время президент Ассоциации пассажирских перевозок Литвы Гинтарас Накутис объяснил телеканалу, что на автобусах едут "многие белорусы, которые не имеют другого способа вернуться из Европы".

Ранее Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.

В Литве также усилили контроль и проверки лиц, въезжающих из Беларуси и России, также пограничники будут тщательно проверять документы и визы тех, кто следует через территорию страны транзитом.