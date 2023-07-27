Байден розпорядився передати Гаазі докази воєнних злочинів РФ в Україні – NYT

Президент США Джо Байден таємно дав розпорядження уряду почати передавати докази російських воєнних злочинів в Україні до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє New York Times з посиланням на американських посадовців, знайомих із цим питанням.

За даними видання, рішення Байдена щодо передачі Гаазі доказів воєнних злочинів РФ подолало багатомісячний опір Пентагону, який заперечував проти цього через створення прецеденту, що може прокласти шлях для судового переслідування американських військових.

Як зазначають джерела, спецслужби США зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення РФ навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованих територій.

США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їх Гаазі.

Білий дім ще не оголосив про зміну політики або про сприяння розслідуванню МКС, однак у вівторок почав інформувати про своє рішення членів Конгресу.

Минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом. Але попри це, Пентагон не передав свої дані МКС.

У травні цього року під час слухань у Сенаті США низка американських законодавців різко розкритикували дії Пентагону через відмову ділитися даними із МКС.