Байден распорядился передать Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине - NYT

Президент США Джо Байден тайно дал распоряжение правительству начать передавать доказательства российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

По данным издания, решение Байдена о передаче Гааге доказательств военных преступлений РФ преодолело многомесячное сопротивление Пентагона, который возражал против этого из-за создания прецедента, который может проложить путь для судебного преследования американских военных.

Как отмечают источники, спецслужбы США собрали информацию, включая детали о решении РФ намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

США уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.

Белый дом еще не объявил об изменении политики или о содействии расследованию МУС, однако во вторник начал информировать о своем решении членов Конгресса.

В прошлом году Конгресс законодательно разрешил США делиться критическими доказательствами военных преступлений и разведданными с Международным уголовным судом. Но несмотря на это, Пентагон не передал своих данных МУС.

В мае этого года на слушаниях в Сенате США ряд американских законодателей резко раскритиковали действия Пентагона, который отказывался делиться данными с МУС.