Генпрокурор України підтвердив, що США передадуть дані про злочини РФ у Гаагу

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що США мають намір передати Міжнародному кримінальному суду (МКС) в Гаазі дані про воєнні злочини РФ.

Про це український генпрокурор написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що США своїм рішенням "здійснили історичний крок" на шляху до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії.

Костін подякував генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і колегам з американського Мін'юсту.

"Вкотре ми бачимо, що відданість, єдність та наполегливість дають плідні результати. Кожна зустріч, лист та слухання в Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети – зупинити Росію та притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за всі його звірства", – підкреслив генпрокурор.

Він сподівається на продовження співпраці між США, Україною та Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду.

Костін не прокоментував дані про те, що інформацію про воєнні злочини РФ в Україні збирали спецслужби США.

Водночас, за інформацією New York Times, спецслужби США зібрали деталі про рішення РФ навмисно завдати удари по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованих територій.

США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але дотепер утримувалися від надання їх Гаазі, повідомило видання.

Минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом. Але попри це, Пентагон не передав свої дані МКС.

У Міноброни США побоювалися створення прецеденту, що може прокласти шлях для судового переслідування американських військових.

Як відомо, США не підписали Римський статут, на основі якого працює Міжнародний кримінальний суд. Позиція американських адміністрацій полягала в тому, що МКС не може мати юрисдикцію над громадянами країн, які не є учасницями Римського статуту – навіть якщо воєнні злочини відбуваються на території країни, яка його підписала, як от Україна.

Цю позицію в останні роки критикують деякі американські юристи, вказуючи, що інтерпретацію офіційного Вашингтона не поділяють у решті світу. Крім того, зазначають вони, Римський статут передбачає залучення МКС лише щодо країн без судових систем належного рівня, здатних розглядати міжнародні злочини, а США під цей критерій не підпадають.