Генпрокурор Украины подтвердил, что США передадут данные о преступлениях РФ в Гаагу

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США намерены передать Международному уголовному суду в Гааге данные о военных преступлениях РФ.

Об этом украинский генпрокурор написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что США своим решением "совершили исторический шаг" на пути к установлению всеобъемлющей ответственности за международные преступления России.

Костин поблагодарил генерального прокурора США Меррика Гарланда и коллег из американского Минюста.

"В который раз мы видим, что преданность, единство и настойчивость дают плодотворные результаты. Каждая встреча, письмо и слушания в Конгрессе приближают нас к нашей конечной цели – остановить Россию и привлечь преступный режим Кремля к ответственности за все его зверства", – подчеркнул генпрокурор.

Он надеется на продолжение сотрудничества между США, Украиной и Офисом прокурора Международного уголовного суда.

Костин не прокомментировал данные о том, что информацию о военных преступлениях РФ в Украине собирали спецслужбы США.

В то же время, по информации New York Times, спецслужбы США собрали детали о решении РФ намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

США уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.

В прошлом году Конгресс законодательно разрешил США делиться критическими доказательствами военных преступлений и разведданными с Международным уголовным судом. Но несмотря на это, Пентагон не передал свои данные МУС.

В ведомстве опасаются создания прецедента, который может проложить путь для судебного преследования американских военных.

Как известно, США не подписала Римский статут, на основе которого и заработал Международный уголовный суд. Позиция американских администраций заключалась в том, что МУС не может осуществлять юрисдикцию над гражданами стран, не являющихся участницами Римского статута – даже если военные преступления происходят на территории страны, которая является его участницей.

Эту позицию в последние годы критикуют некоторые американские юристы, указывая, что интерпретацию официального Вашингтона не разделяют в остальном мире. Кроме того, отмечают они, Римский статут предусматривает привлечение МУС только в отношении стран без судебных систем надлежащего уровня, способных рассматривать международные преступления, а США под этот критерий не подпадают.