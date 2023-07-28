У керівній партії Грузії назвали "дикістю" протест проти лайнера з російськими туристами

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" розкритикували акцію протесту в порту Батумі, куди прибув круїзний лайнер із російськими туристами.

Про це заявив лідер політсили Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новини Грузія".

Коментуючи протест в Батумі, Кобахідзе вжив слово "каджоба", яке, як зазначає видання, складно перекласти з грузинської мови. Але за змістом у даному випадку воно може означати "злобливе дикунство", "нецивілізованість".

"Я хочу використати один різкий термін. Те, що ми бачили – це просто каджоба", – сказав він.

Напередодні куїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на дві дні раніше, ніж планувалося.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що пишається людьми, які вийшли на протест в Батумі, а прибуття лайнера із Сочі вона назвала російською провокацією.

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