Лайнер із росіянами після "гостинного" прийому вирушив із Батумі на два дні раніше

Круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, відплив із грузинського міста Батумі в четвер увечері – на два дні раніше графіка – під тиском місцевих протестувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Netgazeti.

Жителі Батумі зібрались біля круїзного лайнера, що прибув із Сочі днем раніше, о 21:00 за Києвом. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Фото: Netgazeti

Присутні на пристані, де пришвартувався Astoria Grande, також виконали гімн Грузії.

Фото: Netgazeti

Під час акції в одній із кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали. Через годину після протесту Astoria Grande зрештою покинув порт.

The cruise ship #AstoriaGrande, which originated from Sochi, #Russia, and arrived at #Batumi Seaport early morning on July 27, departed the city earlier than originally scheduled, due to the ongoing protests. Initially, it was planned to leave on July 29. pic.twitter.com/iORyL882ki — ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) July 27, 2023

Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим ЗМІ вони заявляли, що Росія не окупувала Грузію, "ми, як і раніше, в Радянському Союзі", а одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

В Агентстві морського транспорту Грузії напередодні заявили, що прибуття круїзного лайнера Astoria Grande має комерційний характер. Лайнер зареєстрований на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, цієї весни Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму.

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