Лайнер із росіянами після "гостинного" прийому вирушив із Батумі на два дні раніше

Круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, відплив із грузинського міста Батумі в четвер увечері – на два дні раніше графіка – під тиском місцевих протестувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Netgazeti.

Жителі Батумі зібрались біля круїзного лайнера, що прибув із Сочі днем раніше, о 21:00 за Києвом. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Присутні на пристані, де пришвартувався Astoria Grande, також виконали гімн Грузії.

Під час акції в одній із кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали. Через годину після протесту Astoria Grande зрештою покинув порт.

The cruise ship #AstoriaGrande, which originated from Sochi, #Russia, and arrived at #Batumi Seaport early morning on July 27, departed the city earlier than originally scheduled, due to the ongoing protests. Initially, it was planned to leave on July 29. pic.twitter.com/iORyL882ki