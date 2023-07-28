В правящей партии Грузии назвали "дикостью" протест против лайнера с российскими туристами

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" раскритиковали акцию протеста в порту Батуми, куда прибыл круизный лайнер с российскими туристами.

Об этом заявил лидер политсилы Ираклий Кобахидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информационный портал "Новости Грузия".

Комментируя протест в Батуми, Кобахидзе употребил слово "каджоба", которое, как отмечает издание, сложно перевести с грузинского языка. Но по смыслу оно может означать "злобное дикарство", "нецивилизованность".

"Я хочу использовать один резкий термин. То, что мы видели – это просто каджоба", – сказал он.

Накануне куизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, прибыл в грузинский Батуми. После этого местные жители вышли на протест. Они скандировали "Российский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

В тот же вечер лайнер отплыл из Батуми – на два дня раньше, чем планировалось.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что гордится людьми, которые вышли на протест в Батуми, а прибытие лайнера из Сочи она назвала российской провокацией.

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