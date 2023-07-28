Президентка Грузії назвала провокацією прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на прибуття в Батумі лайнера Astoria Grande із російського Сочі і протести, які воно викликало.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами грузинської президентки, прибуття лайнера із Сочі є російською провокацією, в той час як президент РФ Владімір Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі.

"Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації – російського круїзного лайнера, що заходить до грузинського порту Батумі", – підкреслила Зурабішвілі.

Вона додала, що безпека Чорного моря є життєво важливою для України, Грузії і Євросоюзу.

Напередодні куїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на дві дні раніше, ніж планувалося.

В Агентстві морського транспорту Грузії перед цим заявили, що прибуття круїзного лайнера Astoria Grande має комерційний характер. Лайнер зареєстрований на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.

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