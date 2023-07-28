Сейм Польши преодолел вето Сената по спорному закону о "расследовании влияния РФ"

Сейм Польши повторно принял закон "О Государственной комиссии по расследованию российского влияния", отвергнув вето Сената и проигнорировав критику ЕС и Венецианской комиссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Помпезно анонсированная правительством "Права и справедливости" (ПиС) проверочная комиссия по расследованию российского влияния в конце концов появится, и это несмотря на разгромное заключение Венецианской комиссии Совета Европы и предложение Сената отклонить соответствующие поправки в законодательство.

Сейм 235 голосами против 214 в пятницу отклонил вето Сената по этому вопросу. Теперь закон пойдет на подпись президенту.

Напомним, что согласно первоначальным планам, комиссия должна была начать свою работу в августе, а в сентябре подготовить предварительный отчет.

Однако, после недель споров и взаимоисключающих решений президента, только сейчас готовы правовые основы деятельности комиссии.

На пороге августа и коротких парламентских каникул не видно даже потенциальных кандидатов в комиссию. Только сейчас спикер Сейма должен установить дедлайн для их представления, а потом депутаты еще должны проголосовать за них. Поэтому на практике не представляется возможным создание комиссии в обозримой перспективе.

В конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния, однако почти сразу после этого заявил, что предлагает срочные поправки к противоречивому закону, который вызвал критику со стороны США и Европейского Союза. Сенат отклонил поправки.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом.

Закон предусматривает, что комиссия проанализирует официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.

Польская оппозиция, прежде всего партия "Гражданская платформа" и ее лидер Дональд Туск, считают, что инициатива "Права и справедливости" направлена против них – прежде всего в контексте Смоленской авиакатастрофы 2010 года.

По мнению оппонентов, закон призван устранить Дональда Туска с политической сцены перед парламентскими выборами или по крайней мере унизить его в глазах избирателей. Отсюда название закона в Польше – "лекс Туск".