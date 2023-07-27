Венеційська комісія Ради Європи рекомендувала Польщі якнайшвидше скасувати закон "Про Державну комісію з розслідування російського впливу", який критики називають спрямованим проти опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у висновках Венеційської комісії.

У документі зазначено, що закон необхідно скасувати, щоб запобігти його негативному впливу на рівні можливості в контексті майбутніх осінніх виборів в Польщі.

"Венеційська комісія, визнаючи легітимність зусиль, спрямованих на протидію неправомірному іноземному впливу, від самого початку вважала, що потреба в такому законі не була доведена", – йдеться у повідомленні.

У Венеційській комісії звернули увагу, що компетенція Державної комісії не поширюється на факти, що відбувалися з 2023 року, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

На думку експертів, це "додає серйозних сумнівів у необхідності запровадження нового механізму".

"Венеційська комісія особливо занепокоєна надмірно широкою сферою застосування закону і тим, що основні його положення сформульовані надмірно розпливчасто. Це може призвести до порушення численних процесуальних і матеріальних прав людини, а також суперечить принципам правової визначеності, розподілу влади, а також системі стримувань і противаг", – наголошується у висновках.

Експерти Ради Європи вважають, що "закон може легко стати інструментом в руках більшості для усунення політичних опонентів", оскільки кандидат на виборах може потрапити під перевірку Державної комісії і може стати "стигматизованим внаслідок розгляду та/або рішення Державної комісії, і навіть позбавлений права балотуватися на виборах протягом десяти років".

Наприкінці травня президент Польщі Анджей Дуда підписав законопроєкт про створення комісії з розслідування російського впливу, однак майже одразу після цього заявив, що пропонує термінові поправки до суперечливого закону, який викликав критику з боку США та Європейського Союзу.

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з цим законом.

Він передбачає, що комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі – "лекс Туск".