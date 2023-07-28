На палаючому біля Нідерландів кораблі з автомобілями вщухла пожежа

Пожежа на суховантажі Fremantle Highway з більш ніж трьома тисячами автомобілів на борту, що стоїть біля узбережжя Нідерландів, вщухла.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство dpa із посиланнями на речницю берегової охорони.

Повідомляється, що температура на борту судна, який зараз знаходиться у "стабільному стані" приблизно за 17 кілометрів на північ від острова Тершелінг, також знизилася.

Суховантаж утримується на місці за допомогою буксира. За даними берегової охорони, загасити на судні ту пожежу, яка все ще є, досі складно.

Зазначається, що експерти з рятувальної компанії мають на меті скласти план, як можна відбуксувати судно. Якщо судно перекинеться або розвалиться на частини, існує ризик екологічної катастрофи, спричиненої забруднювальними речовинами.

Як запобіжний захід, спеціальне судно для очищення від мазуту вже пришвартували біля Fremantle Highway. Втім, забруднена вода вже потрапила у Північне море, повідомив німецький експерт з питань екології.

"Фактично, екологічна катастрофа вже настала", – сказав Кім Детлофф, відповідальний за захист морського середовища в Союзі охорони природи та біорізноманіття в інтерв'ю німецькому громадському мовнику NDR.

Раніше повідомлялося, що на борту вантажного судна Fremantle Highway, що горить біля Нідерландів, було не 25 електромобілів, а 498. Електромобілі можуть продовжувати горіти протягом тривалого часу завдяки акумуляторній батареї. Якщо такий автомобіль загориться, то загасити вогонь вкрай складно.

Пожежа почалася на північ від Амеланда в середу. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один з них загинув. До вчорашнього дня Fremantle Highway безперервно охолоджували, але більше цього не роблять, щоб запобігти потраплянню занадто великої кількості води на судно.