На горящем у Нидерландов корабле с автомобилями утих пожар

Пожар на сухогрузе Fremantle Highway с более чем тремя тысячами автомобилей на борту, стоящем у побережья Нидерландов, наконец утих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство dpa со ссылками на пресс-секретаря береговой охраны.

Известно, что температура на борту судна, которое сейчас находится в "стабильном состоянии" примерно в 17 километрах к северу от острова Тершеллинг, также снизилась.

Сухогруз удерживается на месте с помощью буксира. По данным береговой охраны, потушить на судне тот пожар, который все еще есть, до сих пор сложно.

Эксперты-спасатели имеют целью составить план, как можно отбуксировать судно. Если судно перевернется или развалится на части, существует риск экологической катастрофы, вызванной загрязняющими веществами.

В качестве меры предосторожности, специальное судно для очистки от мазута уже пришвартовали возле Fremantle Highway. Впрочем, загрязненная вода уже попала в Северное море, сообщил немецкий эксперт по вопросам экологии.

"Фактически, экологическая катастрофа уже наступила", – сказал Ким Детлофф, ответственный за защиту морской среды в Союзе охраны природы и биоразнообразия в интервью немецкому общественному вещателю NDR.

Ранее стало известно, что на борту Fremantle Highway было не 25 электромобилей, а 498. Такой вид автомобилей потушить крайне сложно из-за аккумуляторной батареи у них.

Пожар начался на корабле к северу от острова Амеланд в среду. 23 члена экипажа были эвакуированы, один из них погиб. До вчерашнего дня Fremantle Highway непрерывно охлаждали, но это больше не делается, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества воды на судно.