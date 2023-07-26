Поблизу Нідерландів загорівся корабель з 3 тисячами авто на борту, є загиблий і поранені

У Північному морі, за 30 кілометрів від нідерландського острова Амеланд, загорілося вантажне судно, на борту якого перевозять 3 тисячі автомобілів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіомовник NOS з посиланням на берегову охорону Нідерландів.

Судно Fremantle Highway прямувало з Бремергафена в Німеччині до Порт-Саїда в Єгипті.

За словами представника берегової охорони, пожежа, ймовірно, почалася в одному з 25 електромобілів на борту. Вогонь швидко поширився.

Пожежа, ймовірно, спалахнула в одному з електромобілів на борту фото з сайту nos.nl

Члени екіпажу не зуміли самостійно погасити вогонь фото з сайту nos.nl

На борту перебували 23 людини. Через інтенсивність пожежі семеро з них організовано зістрибнули з судна, після чого їх витягли з води. Решту людей евакуювали гелікоптером. Наразі на судні нікого не залишилося.

Повідомляють про одного загиблого і кількох поранених.

Члени екіпажу спочатку намагалися загасити пожежу самостійно, повідомила берегова охорона. З Роттердама викликали спеціалізованих пожежників, яких мали доставити на судно гелікоптером. Але вогонь розвивався так швидко, що підіймати пожежників на борт було вже небезпечно.

За допомогою рятувальних суден зараз докладають усіх зусиль, щоб охолодити корабель і не дати йому затонути. "Але ми беремо до уваги всі сценарії", – каже берегова охорона, не відкидаючи можливого затоплення.

Нагадаємо, у червні у Тихому океані врятували вісьмох данців, чий вітрильник перекинувся після зіткнення з одним або двома китами.