На палаючому біля Нідерландів кораблі 498, а не 25 електромобілів: їх важче загасити

Японська судноплавна компанія K-Line повідомила, що на борту вантажного судна Fremantle Highway, що горить біля Нідерландів, було не 25 електромобілів, а 498.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіомовник NOS.

Загалом, за даними судноплавної компанії, судно перевозило 3783 автомобілі, і всі вони були абсолютно новими.

В компанії не уточнили, чи йдеться про 498 повністю електричних автомобілів, чи в цю кількість входять також гібридні автомобілі з паливним і електричним двигуном. Електромобілі можуть продовжувати горіти протягом тривалого часу завдяки акумуляторній батареї. Якщо такий автомобіль загориться, то загасити вогонь вкрай складно.

За повідомленням берегової охорони, на цей момент стан судна Fermantle Highway "досить стабільний". Корабель добре видно з острова Амеланд, його утримує на тому ж місці німецьке судно Fairplay 30, яке вчора перебрало на себе аварійне буксирування.

"Це судно намагається тримати палаючий корабель в одному місці якомога довше, залежно від погоди, вітру і течії", – каже представник берегової охорони.

Наразі розробляють план кращого буксирного з'єднання. Щоб його побудувати, людям доведеться піднятися на борт палаючого корабля. "Необхідно ретельно дослідити, чи це безпечно", – каже представник берегової охорони. Берегова охорона сподівається, що зможе розповісти більше про плани на найближчі дні пізніше цього дня.

З учорашнього дня інтенсивність пожежі дещо зменшилася, але вогонь все ще палає і на судні видно дим.

Пожежа почалася на північ від Амеланда в середу. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один з них загинув. До вчорашнього дня Fremantle Highway безперервно охолоджували, але більше цього не роблять, щоб запобігти потраплянню занадто великої кількості води на судно.

Побоюються, що потенційне затоплення цього судна з величесною кількістю автомобілів на борту може призвести до значної шкоди довкіллю.