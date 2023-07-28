Трамп обіцяє змагатись за посаду президента США, навіть якщо його посадять

Колишній американський президент Дональд Трамп, який бере участь у кампанії для переобрання на найвищу посаду США, пообіцяв продовжувати участь у виборчих перегонах навіть у разі засудження до тюремного строку.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю консервативному радіоведучому Джону Фредеріксу, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи зупинить тюремний строк у справі про неналежне поводження із секретними документами передвиборну кампанію Трампа, той сказав: "Аж ніяк".

"У Конституції (США. – Ред.) нічого не сказано про те, що це може статися, і навіть ліві радикальні божевільні кажуть, що ні, не зупинить, і мене це теж не зупинить. Ці люди хворі. Те, що вони роблять, абсолютно жахливо", – мовив республіканець.

Він повторив уже спростовану прокуратурою тезу про те, що мав повноваження розсекретити документи з держтаємницею, які фігурують в обвинуваченні, та нагадав, що так вчиняли й інші експрезиденти США.

Перед тим стало відомо, що спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт висунув проти Трампа три нові звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів у справі про поводження з секретними документами.

Тепер Трампу загрожують 32 пункти звинувачення в умисному зберіганні інформації про національну оборону за Законом про шпигунство і вісім пунктів, пов'язаних з імовірними спробами перешкоджання розслідуванню.

До справи також додали третього обвинуваченого: Карлоса Де Олівейру, працівника з Мар-а-Лаго, якого звинувачують у тому, що він разом з Трампом і його помічником Волтом Наутою домагався знищення відеозаписів з камер спостереження.

Судове засідання у справі про документи розпочнеться 20 травня 2024 року – в розпал перевиборної кампанії, де Трамп досі є найпопулярнішим кандидатом серед республіканців.

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